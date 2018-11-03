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"أزهري": حادث المنيا الإرهابي "إجرام" لا تقره عقيدة ولا شريعة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:00 ص
أزهري: حادث المنيا الإرهابي إجرام لا تقره عقيدة ولا شريعة
الدكتور عبد المنعم فؤاد
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أمنية فوزي
 

أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن حادث المنيا الإرهابي إجرام لا تقره عقيدة ولا شريعة ولا دين، وأن قتل النفس محرم في كل الأديان السماوية.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، أن ما وقع للمسيحين ليس له علاقة بالأديان على الإطلاق، ولكن هؤلاء الإرهابيين قطاع طرق.

وأوضح أن هذه العملية تؤكد إفلاس الإرهاب وأنه في نزعه الأخير، لافتًا إلى أن الإرهاب يستهدف تعكير صفو المصريين، عن طريق اللعب بورقة التفرقة بين المسلمين والمسيحيين.

واستطرد: "هذا الحادث لن يزيدنا إلا قوة، والإرهاب يحاول تخريب عرس مصر "مؤتمر الشباب" الذي يحدث في شرم الشيخ الآن".
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