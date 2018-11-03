أول تعليق لـ البابا تواضروس بشأن حادث المنيا الإرهابي



ووجه "البابا تواضروس"، خلال مقطع فيديو، التحية إلى الرئيس السيسي لإتصاله الهاتفي به، لافتًا إلى أن الرئيس طلب منه أن يوصل تعازيه لأسر الشهداء، مؤكدًا له أن مصر ستهزم الإرهاب، لأن مصر أهل خير، وتسعى لكل خير، ولا تبغي شر لأحد.



وأعرب عن تقديره للوزراء الذين اهتموا بالحادثة كوزيرتي الصحة والتضامن، وللفريق الطبي الذي بذل كل جهده لمساعدة المصابين.



وشدد على أن هذا الحادث لا يؤثر فقط على المسيحيين، بل على المجتمع المصري كله، مضيفًا: "نصلي من أجل شفاء المصابين، ومن أجل استقرار المجتمع المصري، ومن أجل المعتدين لأنهم في غيبوبة، وما يفعلوه لن يؤثر في مصر".



عقب قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، على حادث المنيا الإرهابي، مشيرًا إلى أنهم تألموا من هذا الحادث الذي راح ضحيته عدد من الشهداء، مضيفًا: "نعلم أن الله يرى كل شىء".