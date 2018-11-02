ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد الفوز على الترجي.. باتريس كارتيرون يحذر من حرب أهلية في رادس

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:55 م
بعد الفوز على الترجي.. باتريس كارتيرون يحذر من حرب أهلية في رادس
باتريس كارتيرون
طباعة
علي نبوي
 

قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن فريقه قدم مباراة جيدة للغاية أمام الترجي ونجح في الفوز بفارق هدفين.

 

وأضاف في المؤتمى الصحفي عقب نهاية اللقاء :"خضنا مباراة جيدة أمام الترجي وحققنا الفوز بفارق هدفين وهذا الأهم".

 

وأضاف: "واجهنا فريقا محترما يملك مجموعة من اللاعبين المميزين، لكن لاحت لنا فرصا أكثر منه وكان من الممكن الفوز بنتيجة أكبر".

 

وحول سبب الدفع بأحمد فتحي رغم الإصابة قال :"فتحي أجرى اختبارا طبيا أمس، وكان جيدا للغاية، والمباريات النهائية لا بد فيها من المخاطرة".

 

وحول كيفية إدارة مباراة الإياب ومواجهة الضغوط قال :"لدينا مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات قاردة على التعامل مع الأجواء الصعبة في تونس".

المزيد عن: رياضة رادس حرب اهلية باتريس كارتيرون الاهلي الاخبار الرياضة اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
-
x
17:00
-
الإسماعيلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
-
x
16:55
-
الأهلي
دوري أبطال آسيا (النهائي)
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
08:00
-
بیرسبولیس - إيران
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
14:30
-
مانشستر يونايتد
إيفرتون
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
آرسنال
-
x
19:30
-
ليفربول
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
17:15
-
بلد الوليد
رايو فاليكانو
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
16:00
-
جنوى
فيورنتينا
-
x
19:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
21:30
-
كالياري
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/3/2018 12:40:01 AM