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أمريكا تضيف 300 شخص ومؤسسة إلى لائحة عقوبات إيران

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:55 م
أمريكا تضيف 300 شخص ومؤسسة إلى لائحة عقوبات إيران
دونالد ترامب
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وكالات
 
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها سوف تضيف 300 شخص ومؤسسة إلى لائحة عقوباتها التي تفرضها على النظام الإيراني.



وأعلنت واشنطن الجمعة، أنها سوف تعيد فرض جميع عقوباتها النووية على إيران ابتداءاً من يوم الإثنين 4 نوفمبر.



وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين إن العقوبات الأميركية على إيران تشمل 700 شخص ومؤسسة، وقد فرضت واشنطن عقوبات على 400 منها، وسوف تضیف 300 شخص ومؤسسة إلى لائحتها.



والعقوبات التي تعيد فرضها أمريكا يوم الإثنين تشمل قطاعات الحمل والمال والطاقة الإيرانية.
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