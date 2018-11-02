كارتيرون يتحدث عن مشاركة فتحي أمام الترجي ومباراة الإياب

قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن فريقه قدم مباراة جيدة للغاية أمام الترجي ونجح في الفوز بفارق هدفين.





وأضاف في المؤتمى الصحفي عقب نهاية اللقاء :"خضنا مباراة جيدة أمام الترجي وحققنا الفوز بفارق هدفين وهذا الأهم".





وأضاف "واجهنا فريق محترم يملك مجموعة من اللاعبين المميزين، لكن لاحت لنا فرصا أكثر منه وكان من الممكن الفوز بنتيجة أكبر".





وحول سبب الدفع بأحمد فتحي رغم الإصابة قال :"فتحي أجرى اختبارا طبيا أمس، وكان جيدا للغاية، والمباريات النهائية لا بد فيها من المخاطرة".





وحول كيفية إدارة مباراة الإياب ومواجهة الضغوط قال :"لدينا مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات قاردة على التعامل مع الأجواء الصعبة في تونس".



