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بعد توليه تدريب موناكو.. "هنري" يحدد أول طلباته بالميركاتو الشتوي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:50 م
بعد توليه تدريب موناكو.. هنري يحدد أول طلباته بالميركاتو الشتوي
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عمر عبدالعزيز
 
كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن أسطورة الكرة الفرنسية ومدرب قريق موناكو الفرنسي، قد حدد اول صفقاته بالميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن موناكو يريد التعاقد مع لاعب آرسنال الشاب "ايميل سميث" في يناير المقبل بطلب من تيري هنري.

وكان هنري (أسطورة أرسنال السابق) قد تولي الإدارة الفنية لفريق الإمارة الفرنسية منذ أسبوعين، خلفًا للمدرب الشهير ليوناردو جارديم، بعد تراجع مستوى الفريق في الموسم الحالي.
المزيد عن: موناكو الفرنسي تيري هنري ايميل سميث أرسنال الإنجليزي
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