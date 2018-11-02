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"بكري" عن حادث المنيا: "الإرهاب يقوم بثأر عشوائي"

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:47 م
بكري عن حادث المنيا: الإرهاب يقوم بثأر عشوائي
مصطفى بكري
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أمنية فوزي
 
نعى النائب والإعلامي مصطفى بكري، شهداء حادث المنيا الإرهابي، موضحًا أنهم قُتلوا بطلقات غادرة من أناس لا يعرفون دينًا ولا خلقًا.

وأشار "بكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، إلى أن هذا الهجوم محاولة لإثبات الذات بعد أن نجحت قوات الأمن في تجفيف منابع الإرهاب في غالبية مصر، مؤكدًا أنه عمل جبان استهدف مواطنين أبرياء، وأن هذه العمليات الإرهابية لن تجدي ولن تحقق أي نتيجة.

وأضاف أن مؤتمر الشباب سيبعث رسالة إلى العالم بأن مصر بلد الأمن والاستقرار مهما فعل الإرهابيين، وأن هؤلاء فشلة ولن يتمكنوا من التشكيك في مصر.

وتابع: "ما فعلوه عمل إجرامي وسنرد عليه بقوة، وقوات الأمن الآن تقوم بإجراء استكشافات في كل المناطق للوصول للقتلة في أسرع وقت".

وأوضح أن عملية سيناء 2018، وتحركات الأمن، والقبض على الإرهابي هشام عشماوي وراء هذه العملية؛ لأنهم يريدون الثأر العشوائي، مشددًا على أن قواتنا قادرة على ملاحقة الإرهاب.

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