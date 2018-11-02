الخارجية اليونانية تدين بشدة هجوم المنيا الإرهابي

دانت وزارة الخارجية اليونانية

بشدة "الهجوم الشنيع والبشع" الذي استهدف أقباطا في محافظة المنيا اليوم الجمعة، مؤكدة دعم أثينا القوي للشعب والحكومة في مصر في جهودهما لمكافحة الإرهاب.



وقدمت وزارة الخارجية اليونانية، في تغريدة على حسابها على موقع "توتير" وزعتها سفارتها في القاهرة اليوم، تعازيها الحارة لأسر ضحايا الهجوم.



