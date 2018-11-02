الخارجية اليونانية تدين بشدة هجوم المنيا الإرهابي
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:41 موكالات
دانت وزارة الخارجية اليونانية بشدة "الهجوم الشنيع والبشع" الذي استهدف أقباطا في محافظة المنيا اليوم الجمعة، مؤكدة دعم أثينا القوي للشعب والحكومة في مصر في جهودهما لمكافحة الإرهاب.
وقدمت وزارة الخارجية اليونانية، في تغريدة على حسابها على موقع "توتير" وزعتها سفارتها في القاهرة اليوم، تعازيها الحارة لأسر ضحايا الهجوم.
وقدمت وزارة الخارجية اليونانية، في تغريدة على حسابها على موقع "توتير" وزعتها سفارتها في القاهرة اليوم، تعازيها الحارة لأسر ضحايا الهجوم.
وكان أتوبيس يقل أقباط لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، تعرض عصر الجمعة، لإطلاق نار، مسفرًا عن
سقوط 7 قتلى و13 مصابًا وفقًا لأول حصيلة رسمية.
وأعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في بيان رسمي صادر عنه، عن استهداف مجهولين لأتوبيس
رحلات لأقباط في طريقهم للعودة من دير الأنبا صموئيل بمركز العدوة، وأسفر الحادث عن وفاة 7
وإصابة 13 مواطناً حتى الآن.
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