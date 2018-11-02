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رئيس اللجنة النوعية للمرأة في الوفد تزور مصابى حادث المنيا الإرهابي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:43 م
رئيس اللجنة النوعية للمرأة في الوفد تزور مصابى حادث المنيا الإرهابي
حزب الوفد
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إسلام شعراوي
 
زارت الدكتورة منال العبسي رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، مساء اليوم الجمعة، مستشفى الشيخ زايد للاطمئنان على صحة مصابي العملية الارهابية التى استهدفت أتوبيس زوار دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا.

وقالت "العبسي"، إن تلك الاعمال الإجرامية والتى تستهدف رجال الجيش والشرطة والمدنيين لن تنال من وحدة وترابط ابناء الشعب المصري "مسلمين وأقباط"، مُطالبة الجميع بضرورة التماسك والتوحد والوقوف خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوقوف ايضا خلف رجال الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب الأسود الذي يهدف إلى إسقاط الدولة المصرية، مُؤكدة بأنه لا يمكن لمجموعة متطرفة خارجة على القانون أن تهزم الدولة المصرية.
المزيد عن: مصابين صموئيل حزب الوفد الأنبا صموئيل المعترف
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