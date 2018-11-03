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زي النهاردة بتاريخ 3-11-2018

السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 3-11-2018
زي النهاردة بتاريخ 3-11-2018
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حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 3-11-2018

أحـــــــــــــداث

1394 - الملك شارل السادس ينفي اليهود من فرنسا.

1839 - بدء حرب الأفيون التي أعلنتها المملكة المتحدة على الصين.

1903 - استقلال بنما.

1906 - بداية جلاء قوات الدولة العثمانية من منطقة القصيم على يد قوات عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ملك السعودية.

1911 - شيفروليه يدخل رسميًا في سوق السيارات في منافسة مع طراز «تي فورد».

1913 - الولايات المتحدة تسن قانون ضريبة الدخل.

1916 - إبرام معاهدة تاسيس إمارة قطر.

1918 - بولندا تعلن استقلالها عن روسيا بعد الحرب العالمية الأولى.

1928 - تركيا تبدأ باستخدام الحروف اللَّاتينيَّة بدلًا من العربية في كتابة اللغة التركية.

1935 - الملك جورج الثاني يعود إلى اليونان ويستعيد ملكه بعد إعادة النظام الملكي.

1942 - إطلاق أول صاروخ ألماني من طراز «إف -2» وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1956 - قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ مجزرة بحق مئات الفلسطينيين من سكان مدينة خان يونس خلال حملتها لاحتلال قطاع غزة.

1956 - العمال العرب ينسفون أنابيب البترول في كل من سوريا وليبيا والبحرين والسعودية لمنع البترول عن المعتدين أثناء العدوان الثلاثي على مصر.

1957 - إطلاق الكلبة لايكا إلى الفضاء بواسطة السفينة سبوتنك-2 السوفيتية لتكون أول كائن حي يطلق برحله إلى الفضاء.

1961 - الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق بالإجماع على تعيين الدبلوماسي البورمي يو ثانت خلفًا للأمين العام الراحل داغ همرشولد الذي مات في حادث تحطم طائرة.

1962 - المجلس التأسيسي الكويتي ينجز مشروع الدستور ويرفعه للأمير.

1992 - انتخاب بيل كلينتون رئيسًا للولايات المتحدة بعد تغلبه على الرئيس جورج بوش.

1995 - تبرئة لاعب كرة القدم الأمريكية أو جاي سيمبسون من تهمة قتل زوجته وعشيقها.

2004 - الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يحظى بفترة رئاسية ثانية بعد تغلبه على منافسة الديمقراطي جون كيري.

2004 - المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي رئيسًا للإمارات العربية المتحدة خلفًا لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

2013 - إعصار هايان يضرب الفلبين و فيتنام يؤدي إلى مقتل حوالي 6100 شخص.

2014 - افتتاح بُرج التجارة العالميّ الواحد، ليُصبح أطول مبنى في نصف الكُرة الغربيَّة، بارتفاع 541 مترًا.

2015 - إعصار تشابالا يضرب المحافظات الساحلية اليمنية حضرموت وشبوة وسقطرى، ويدمر آلاف المنازل ويقتل ثمانية أشخاص، ويعتبر أقوى إعصار استوائي في المحيط الهندي.

2016 - البنك المركزي المصري يعلن عن تحرير سعر صرف الجنية المصري[1] أمام العملات الأجنبية.

مــــــــواليـــــــــــد

1558 - توماس كيد، كاتب مسرحي إنجليزي.

1604 - السلطان عثمان الثاني، سلطان عثماني.

1618 - أورانك زيب عالمكير، إمبراطور إمبراطورية مغول الهند.

1749 - دانيال رذرفورد، طبيب اسكتلندي.

1794 - ويليام كولين برايانت، شاعر أمريكي.

1801 - فينشينسو بيليني، موسيقي إيطالي.

1852 - الإمبراطور ميجي، إمبراطور اليابان.

1857 - ميخائيل ألكسيف، عسكري روسي.

1863 - ألفرد بيرو، عالم فيزياء فرنسي.

1887 - سامويل مارشاك، شاعر و ومؤلف دراما ومترجم روسي.

1900 - أدولف داسلر، مؤسس شركة الملابس الرياضية الألمانية أديداس.

1901 - الملك ليوبولد الثالث، ملك بلجيكا.

1901 - أندريه مالرو، فيلسوف وروائي فرنسي.

1908 - جيوفاني ليوني، رئيس إيطاليا السادس.

1911 - كيك شميت، لاعب كرة قدم هولندي.

1913 - ألبير قصيري، كاتب مصري يكتب بالفرنسية.

1919 - رجاء عبده، ممثلة ومغنية مصرية.

1921 - تشارلز برونسون، ممثل أمريكي.

1926 - فالداس أدامكوس، رئيس ليتوانيا.

1928 - أوسامو تيزوكا، فنان مانغا ياباني.

1931 - أنيس صايغ، مؤرخ ومفكر فلسطيني.

1933 - أمارتيا سن، اقتصادي هندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1998.

1936 - روي إيمرسون، لاعب كرة مضرب أسترالي.

1945 - جيرد مولر، لاعب كرة قدم ألماني.

1953 - كايت كابشاو، ممثلة أمريكية.

1957 - دولف لندجرين، ممثل ومخرج سويدي.

1960 - كارتش كيرالي، لاعب كرة طائرة أمريكي.

1962 - جايب نويل، منتج ألعاب فيديو أمريكي.

1962 - جاكي سميث، سياسية بريطانية.

1963 - عفاف جنيفان، عارضة أزياء إيطالية من أصل تونسي.

1963 - إيان رايت، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1967 - ليلى جبر، ممثلة سورية.

1967 - رشيد ملحس، ممثل أردني.

1968 - مرزوق الغانم، سياسي كويتي.

1969 - روبرت مايلز، موسيقي إيطالي / سويسري.

1971 - دوايت يورك، لاعب كرة قدم ترينيدادي.

1973 - فضيلة المبشر، ممثلة بحرينية.

1976 - غييرمو فرانكو، لاعب كرة قدم مكسيكي.

1979 - بابلو إيمار، لاعب كرة قدم أرجنتيني.

1981 - دييغو لوبيز، لاعب كرة قدم برتغالي.

1982 - ماسارو يوكوياما، ملحن ياباني.

1988 - أنغوس ماكلارين، ممثل أسترالي.

1995 - كيندال جينر، عارضة أزياء أمريكية.

وفيـــــــــــات

361 - قنسطانطيوس الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية.

1918 - ألكسندر ليابونوف، عالم رياضيات وفيزياء روسي.

1943 - عباس أبو شقرا، صحفي لبناني.

1954 - هنري ماتيس، رسام فرنسي.

1973 - محمد أمين الصافي، فقيه مسلم وشاعر عراقي.

1992 - محمد بنهيمة، رئيس وزراء المغرب.

1996 - جان بيدل بوكاسا، إمبراطور إمبراطورية أفريقيا الوسطى.

2002 - لوني دونيغان، مغني اسكتلندي.

2003 - رسول حمزتوف، شاعر روسي.

2007 - سوزان باشلار، فيلسوفة فرنسية.

2012 - هاني السعدي، ممثل سعودي.

2014 - مريم فخر الدين، ممثلة مصرية.

2015 - أحمد الجلبي، سياسي عراقي.

أعيــــــــاد ومنــــــــاسبـــــــــــات

عيد الاستقلال في بنما.

عيد الاستقلال في دومينيكا.

عيد الاستقلال في ولايات ميكرونيسيا المتحدة.

يوم الثقافة في اليابان.
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