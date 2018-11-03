زي النهاردة بتاريخ 3-11-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 3-11-2018





أحـــــــــــــداث





1394 - الملك شارل السادس ينفي اليهود من فرنسا.





1839 - بدء حرب الأفيون التي أعلنتها المملكة المتحدة على الصين.





1903 - استقلال بنما.





1906 - بداية جلاء قوات الدولة العثمانية من منطقة القصيم على يد قوات عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ملك السعودية.





1911 - شيفروليه يدخل رسميًا في سوق السيارات في منافسة مع طراز «تي فورد».





1913 - الولايات المتحدة تسن قانون ضريبة الدخل.





1916 - إبرام معاهدة تاسيس إمارة قطر.





1918 - بولندا تعلن استقلالها عن روسيا بعد الحرب العالمية الأولى.





1928 - تركيا تبدأ باستخدام الحروف اللَّاتينيَّة بدلًا من العربية في كتابة اللغة التركية.





1935 - الملك جورج الثاني يعود إلى اليونان ويستعيد ملكه بعد إعادة النظام الملكي.





1942 - إطلاق أول صاروخ ألماني من طراز «إف -2» وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.





1956 - قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ مجزرة بحق مئات الفلسطينيين من سكان مدينة خان يونس خلال حملتها لاحتلال قطاع غزة.





1956 - العمال العرب ينسفون أنابيب البترول في كل من سوريا وليبيا والبحرين والسعودية لمنع البترول عن المعتدين أثناء العدوان الثلاثي على مصر.





1957 - إطلاق الكلبة لايكا إلى الفضاء بواسطة السفينة سبوتنك-2 السوفيتية لتكون أول كائن حي يطلق برحله إلى الفضاء.





1961 - الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق بالإجماع على تعيين الدبلوماسي البورمي يو ثانت خلفًا للأمين العام الراحل داغ همرشولد الذي مات في حادث تحطم طائرة.





1962 - المجلس التأسيسي الكويتي ينجز مشروع الدستور ويرفعه للأمير.





1992 - انتخاب بيل كلينتون رئيسًا للولايات المتحدة بعد تغلبه على الرئيس جورج بوش.





1995 - تبرئة لاعب كرة القدم الأمريكية أو جاي سيمبسون من تهمة قتل زوجته وعشيقها.





2004 - الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يحظى بفترة رئاسية ثانية بعد تغلبه على منافسة الديمقراطي جون كيري.





2004 - المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي رئيسًا للإمارات العربية المتحدة خلفًا لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.





2013 - إعصار هايان يضرب الفلبين و فيتنام يؤدي إلى مقتل حوالي 6100 شخص.





2014 - افتتاح بُرج التجارة العالميّ الواحد، ليُصبح أطول مبنى في نصف الكُرة الغربيَّة، بارتفاع 541 مترًا.





2015 - إعصار تشابالا يضرب المحافظات الساحلية اليمنية حضرموت وشبوة وسقطرى، ويدمر آلاف المنازل ويقتل ثمانية أشخاص، ويعتبر أقوى إعصار استوائي في المحيط الهندي.





2016 - البنك المركزي المصري يعلن عن تحرير سعر صرف الجنية المصري[1] أمام العملات الأجنبية.





مــــــــواليـــــــــــد





1558 - توماس كيد، كاتب مسرحي إنجليزي.





1604 - السلطان عثمان الثاني، سلطان عثماني.





1618 - أورانك زيب عالمكير، إمبراطور إمبراطورية مغول الهند.





1749 - دانيال رذرفورد، طبيب اسكتلندي.





1794 - ويليام كولين برايانت، شاعر أمريكي.





1801 - فينشينسو بيليني، موسيقي إيطالي.





1852 - الإمبراطور ميجي، إمبراطور اليابان.





1857 - ميخائيل ألكسيف، عسكري روسي.





1863 - ألفرد بيرو، عالم فيزياء فرنسي.





1887 - سامويل مارشاك، شاعر و ومؤلف دراما ومترجم روسي.





1900 - أدولف داسلر، مؤسس شركة الملابس الرياضية الألمانية أديداس.





1901 - الملك ليوبولد الثالث، ملك بلجيكا.





1901 - أندريه مالرو، فيلسوف وروائي فرنسي.





1908 - جيوفاني ليوني، رئيس إيطاليا السادس.





1911 - كيك شميت، لاعب كرة قدم هولندي.





1913 - ألبير قصيري، كاتب مصري يكتب بالفرنسية.





1919 - رجاء عبده، ممثلة ومغنية مصرية.





1921 - تشارلز برونسون، ممثل أمريكي.





1926 - فالداس أدامكوس، رئيس ليتوانيا.





1928 - أوسامو تيزوكا، فنان مانغا ياباني.





1931 - أنيس صايغ، مؤرخ ومفكر فلسطيني.





1933 - أمارتيا سن، اقتصادي هندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1998.





1936 - روي إيمرسون، لاعب كرة مضرب أسترالي.





1945 - جيرد مولر، لاعب كرة قدم ألماني.





1953 - كايت كابشاو، ممثلة أمريكية.





1957 - دولف لندجرين، ممثل ومخرج سويدي.





1960 - كارتش كيرالي، لاعب كرة طائرة أمريكي.





1962 - جايب نويل، منتج ألعاب فيديو أمريكي.





1962 - جاكي سميث، سياسية بريطانية.





1963 - عفاف جنيفان، عارضة أزياء إيطالية من أصل تونسي.





1963 - إيان رايت، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1967 - ليلى جبر، ممثلة سورية.





1967 - رشيد ملحس، ممثل أردني.





1968 - مرزوق الغانم، سياسي كويتي.





1969 - روبرت مايلز، موسيقي إيطالي / سويسري.





1971 - دوايت يورك، لاعب كرة قدم ترينيدادي.





1973 - فضيلة المبشر، ممثلة بحرينية.





1976 - غييرمو فرانكو، لاعب كرة قدم مكسيكي.





1979 - بابلو إيمار، لاعب كرة قدم أرجنتيني.





1981 - دييغو لوبيز، لاعب كرة قدم برتغالي.





1982 - ماسارو يوكوياما، ملحن ياباني.





1988 - أنغوس ماكلارين، ممثل أسترالي.





1995 - كيندال جينر، عارضة أزياء أمريكية.





وفيـــــــــــات





361 - قنسطانطيوس الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية.





1918 - ألكسندر ليابونوف، عالم رياضيات وفيزياء روسي.





1943 - عباس أبو شقرا، صحفي لبناني.





1954 - هنري ماتيس، رسام فرنسي.





1973 - محمد أمين الصافي، فقيه مسلم وشاعر عراقي.





1992 - محمد بنهيمة، رئيس وزراء المغرب.





1996 - جان بيدل بوكاسا، إمبراطور إمبراطورية أفريقيا الوسطى.





2002 - لوني دونيغان، مغني اسكتلندي.





2003 - رسول حمزتوف، شاعر روسي.





2007 - سوزان باشلار، فيلسوفة فرنسية.





2012 - هاني السعدي، ممثل سعودي.





2014 - مريم فخر الدين، ممثلة مصرية.





2015 - أحمد الجلبي، سياسي عراقي.





أعيــــــــاد ومنــــــــاسبـــــــــــات





عيد الاستقلال في بنما.





عيد الاستقلال في دومينيكا.





عيد الاستقلال في ولايات ميكرونيسيا المتحدة.





يوم الثقافة في اليابان.