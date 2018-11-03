زي النهاردة بتاريخ 3-11-2018
السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:00 ص
حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 3-11-2018
أحـــــــــــــداث
1394 - الملك شارل السادس ينفي اليهود من فرنسا.
1839 - بدء حرب الأفيون التي أعلنتها المملكة المتحدة على الصين.
1903 - استقلال بنما.
1906 - بداية جلاء قوات الدولة العثمانية من منطقة القصيم على يد قوات عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ملك السعودية.
1911 - شيفروليه يدخل رسميًا في سوق السيارات في منافسة مع طراز «تي فورد».
1913 - الولايات المتحدة تسن قانون ضريبة الدخل.
1916 - إبرام معاهدة تاسيس إمارة قطر.
1918 - بولندا تعلن استقلالها عن روسيا بعد الحرب العالمية الأولى.
1928 - تركيا تبدأ باستخدام الحروف اللَّاتينيَّة بدلًا من العربية في كتابة اللغة التركية.
1935 - الملك جورج الثاني يعود إلى اليونان ويستعيد ملكه بعد إعادة النظام الملكي.
1942 - إطلاق أول صاروخ ألماني من طراز «إف -2» وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
1956 - قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ مجزرة بحق مئات الفلسطينيين من سكان مدينة خان يونس خلال حملتها لاحتلال قطاع غزة.
1956 - العمال العرب ينسفون أنابيب البترول في كل من سوريا وليبيا والبحرين والسعودية لمنع البترول عن المعتدين أثناء العدوان الثلاثي على مصر.
1957 - إطلاق الكلبة لايكا إلى الفضاء بواسطة السفينة سبوتنك-2 السوفيتية لتكون أول كائن حي يطلق برحله إلى الفضاء.
1961 - الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق بالإجماع على تعيين الدبلوماسي البورمي يو ثانت خلفًا للأمين العام الراحل داغ همرشولد الذي مات في حادث تحطم طائرة.
1962 - المجلس التأسيسي الكويتي ينجز مشروع الدستور ويرفعه للأمير.
1992 - انتخاب بيل كلينتون رئيسًا للولايات المتحدة بعد تغلبه على الرئيس جورج بوش.
1995 - تبرئة لاعب كرة القدم الأمريكية أو جاي سيمبسون من تهمة قتل زوجته وعشيقها.
2004 - الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يحظى بفترة رئاسية ثانية بعد تغلبه على منافسة الديمقراطي جون كيري.
2004 - المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي رئيسًا للإمارات العربية المتحدة خلفًا لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
2013 - إعصار هايان يضرب الفلبين و فيتنام يؤدي إلى مقتل حوالي 6100 شخص.
2014 - افتتاح بُرج التجارة العالميّ الواحد، ليُصبح أطول مبنى في نصف الكُرة الغربيَّة، بارتفاع 541 مترًا.
2015 - إعصار تشابالا يضرب المحافظات الساحلية اليمنية حضرموت وشبوة وسقطرى، ويدمر آلاف المنازل ويقتل ثمانية أشخاص، ويعتبر أقوى إعصار استوائي في المحيط الهندي.
2016 - البنك المركزي المصري يعلن عن تحرير سعر صرف الجنية المصري[1] أمام العملات الأجنبية.
مــــــــواليـــــــــــد
1558 - توماس كيد، كاتب مسرحي إنجليزي.
1604 - السلطان عثمان الثاني، سلطان عثماني.
1618 - أورانك زيب عالمكير، إمبراطور إمبراطورية مغول الهند.
1749 - دانيال رذرفورد، طبيب اسكتلندي.
1794 - ويليام كولين برايانت، شاعر أمريكي.
1801 - فينشينسو بيليني، موسيقي إيطالي.
1852 - الإمبراطور ميجي، إمبراطور اليابان.
1857 - ميخائيل ألكسيف، عسكري روسي.
1863 - ألفرد بيرو، عالم فيزياء فرنسي.
1887 - سامويل مارشاك، شاعر و ومؤلف دراما ومترجم روسي.
1900 - أدولف داسلر، مؤسس شركة الملابس الرياضية الألمانية أديداس.
1901 - الملك ليوبولد الثالث، ملك بلجيكا.
1901 - أندريه مالرو، فيلسوف وروائي فرنسي.
1908 - جيوفاني ليوني، رئيس إيطاليا السادس.
1911 - كيك شميت، لاعب كرة قدم هولندي.
1913 - ألبير قصيري، كاتب مصري يكتب بالفرنسية.
1919 - رجاء عبده، ممثلة ومغنية مصرية.
1921 - تشارلز برونسون، ممثل أمريكي.
1926 - فالداس أدامكوس، رئيس ليتوانيا.
1928 - أوسامو تيزوكا، فنان مانغا ياباني.
1931 - أنيس صايغ، مؤرخ ومفكر فلسطيني.
1933 - أمارتيا سن، اقتصادي هندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1998.
1936 - روي إيمرسون، لاعب كرة مضرب أسترالي.
1945 - جيرد مولر، لاعب كرة قدم ألماني.
1953 - كايت كابشاو، ممثلة أمريكية.
1957 - دولف لندجرين، ممثل ومخرج سويدي.
1960 - كارتش كيرالي، لاعب كرة طائرة أمريكي.
1962 - جايب نويل، منتج ألعاب فيديو أمريكي.
1962 - جاكي سميث، سياسية بريطانية.
1963 - عفاف جنيفان، عارضة أزياء إيطالية من أصل تونسي.
1963 - إيان رايت، لاعب كرة قدم إنجليزي.
1967 - ليلى جبر، ممثلة سورية.
1967 - رشيد ملحس، ممثل أردني.
1968 - مرزوق الغانم، سياسي كويتي.
1969 - روبرت مايلز، موسيقي إيطالي / سويسري.
1971 - دوايت يورك، لاعب كرة قدم ترينيدادي.
1973 - فضيلة المبشر، ممثلة بحرينية.
1976 - غييرمو فرانكو، لاعب كرة قدم مكسيكي.
1979 - بابلو إيمار، لاعب كرة قدم أرجنتيني.
1981 - دييغو لوبيز، لاعب كرة قدم برتغالي.
1982 - ماسارو يوكوياما، ملحن ياباني.
1988 - أنغوس ماكلارين، ممثل أسترالي.
1995 - كيندال جينر، عارضة أزياء أمريكية.
وفيـــــــــــات
361 - قنسطانطيوس الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية.
1918 - ألكسندر ليابونوف، عالم رياضيات وفيزياء روسي.
1943 - عباس أبو شقرا، صحفي لبناني.
1954 - هنري ماتيس، رسام فرنسي.
1973 - محمد أمين الصافي، فقيه مسلم وشاعر عراقي.
1992 - محمد بنهيمة، رئيس وزراء المغرب.
1996 - جان بيدل بوكاسا، إمبراطور إمبراطورية أفريقيا الوسطى.
2002 - لوني دونيغان، مغني اسكتلندي.
2003 - رسول حمزتوف، شاعر روسي.
2007 - سوزان باشلار، فيلسوفة فرنسية.
2012 - هاني السعدي، ممثل سعودي.
2014 - مريم فخر الدين، ممثلة مصرية.
2015 - أحمد الجلبي، سياسي عراقي.
أعيــــــــاد ومنــــــــاسبـــــــــــات
عيد الاستقلال في بنما.
عيد الاستقلال في دومينيكا.
عيد الاستقلال في ولايات ميكرونيسيا المتحدة.
يوم الثقافة في اليابان.