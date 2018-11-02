بشرة خير.. الأهلي يُعانق "الأميرة السمراء" عندما يفوز ذهابا في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حقق فريق الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا، وبات قريبًا من التتويج باللقب الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه.

وحافظ الأهلي على سجله خال من الهزائم في مباريات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث خاض المارد الأحمر النهائي الإفريقي 12 مرة طوال تاريخه، لعب خلالها 12 مباراة ذهاب حقق التعادل في 9 مباريات، وفاز في 3 مباريات آخرها اليوم أمام الترجي التونسي بنتيجة 3-1، لتبقي الأندية الإفريقية عاجزة عن فك "شفرة" المارد الأحمر في ذهاب نهائي إفريقيا.

ومن المفارقات المثيرة أن الأهلي حينما يفوز في لقاء الذهاب بنهائي دوري أبطال إفريقيا يتوج بلقب البطولة، وتكرر ذلك مرتين، الأولى عام 1982 وفاز ذهابًا على اشانتي كوتوكو الغاني 3-0 وتعادل في لقاء الإياب 1-1 وحصد اللقب، والثانية كانت عام 2008 وفاز على القطن الكاميروني بهدفين دون رد في القاهرة وتعادل 2-2 في مباراة العودة وصعد لمنصة التتويج مرة أخري.

بينما فشل 3 مرات في التتويج باللقب القاري عندما تعادل في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، الأولى عام 1983 تعادل مع كوتوكو سلبيًا في لقاء الذهاب وخسر بهدف ايابًا، وفي عام 2007 تعادل بدون اهداف مع النجم الساحلي في تونس قبل أن يخسر في العودة 3-1 بالقاهرة، والثالثة كانت الموسم الماضي تعادل ذهابًا 1-1 مع الوداد وخسر إيابًا 1-0.

يا ترى هل يحافظ الأهلي على ظاهرة تتويجه باللقب الإفريقي بعد الإنتصار في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أم تنكسر القاعدة هذه المرة ويحقق الترجي المفاجئة ويخطف "الأميرة السمراء" في رادس؟