حسام عاشور بعد الفوز على الترجي: لم نحسم اللقب الإفريقي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الترجي التونسي، بنتيجة 3-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب بالاسكندرية.





وقال حسام عاشور عقب اللقاء في تصريحت لقناة بي ان سبورتس: "مبروك للاعبين و الجمهور ومبروك للإدارة لم نحسم البطولة حتي الآن أمامنا مباراة في تونس و نواجه فريقا كبيرا و قويا و صعبا".





أضاف عاشور: "سنبذل كل ما لدينا من جهد في هذا الأسبوع من أجل حسم البطولة في رادس، كنا مركزين ألا يدخل مرمانا هدف لكن قدر الله وماشاء فعل".



