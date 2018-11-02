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حسام عاشور بعد الفوز على الترجي: لم نحسم اللقب الإفريقي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:38 م
حسام عاشور بعد الفوز على الترجي: لم نحسم اللقب الإفريقي
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الفجر الرياضي
 
فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الترجي التونسي، بنتيجة 3-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وقال حسام عاشور عقب اللقاء في تصريحت لقناة بي ان سبورتس: "مبروك للاعبين و الجمهور ومبروك للإدارة لم نحسم البطولة حتي الآن أمامنا مباراة في تونس و نواجه فريقا كبيرا و قويا و صعبا".

أضاف عاشور: "سنبذل كل ما لدينا من جهد في هذا الأسبوع من أجل حسم البطولة في رادس، كنا مركزين ألا يدخل مرمانا هدف لكن قدر الله وماشاء فعل".

المزيد عن: كورة كرة رياضة دوري أبطال أفريقي حسام عاشور الاهلي
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