حكم مصري: أزارو يستحق الطرد وركلة الأهلي الأولى غير صحيحة

صرح ناصر عباس الحكم الدولي السابق بأن وليد أزارو نجم الأهلي كان يستحق الطرد في مبارا ة اليوم بين الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما أكد أن ركلة جزاء الأهلي غير صحيحة.





وقال عباس في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"الحكم الجزائري كان اليوم أقوى من تقنية الفيديو وهذا شئ سلبي".





وأضاف :"أزارو صنع ركلة الجزاء الأولى وهي غير صحيحة لأنه ادعى السقوط، حيث كان يتوقع تدخل حارس الترجي عليه وهذا لم يحدث".





وتابع :"كان يجب إنذار أزارو بسبب سلوكه المشين وتعديه على لاعب الترجي".





وأردف قائلاً :"ركلة جزاء الترجي التي تسبب فيها الشناوي صحيحة بنسبة 100%".





واختتم عباس تصريحاته قائلاً :"مباراة العودة ستكون صعبة للغاية على الحكم وتحتاج هذه المباراة لحكم قوي الشخصية".



