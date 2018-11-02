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حكم مصري: أزارو يستحق الطرد وركلة الأهلي الأولى غير صحيحة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:37 م
حكم مصري: أزارو يستحق الطرد وركلة الأهلي الأولى غير صحيحة
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ريهام عبدالمحسن
 
صرح ناصر عباس الحكم الدولي السابق بأن وليد أزارو نجم الأهلي كان يستحق الطرد في مباراة اليوم بين الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما أكد أن ركلة جزاء الأهلي غير صحيحة.

وقال عباس في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"الحكم الجزائري كان اليوم أقوى من تقنية الفيديو وهذا شئ سلبي".

وأضاف :"أزارو صنع ركلة الجزاء الأولى وهي غير صحيحة لأنه ادعى السقوط، حيث كان يتوقع تدخل حارس الترجي عليه وهذا لم يحدث".

وتابع :"كان يجب إنذار أزارو بسبب سلوكه المشين وتعديه على لاعب الترجي".

وأردف قائلاً :"ركلة جزاء الترجي التي تسبب فيها الشناوي صحيحة بنسبة 100%".

واختتم عباس تصريحاته قائلاً :"مباراة العودة ستكون صعبة للغاية على الحكم وتحتاج هذه المباراة لحكم قوي الشخصية".

المزيد عن: دوري أبطال أفريقي الترجي الأهلي أزارو
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