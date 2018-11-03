اليوم.. ثاني جلسات قضية "رشوة المطار"

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة رائد شرطة مدير أمن مركز العمليات الخاصة بمطار القاهرة الجوي، و6 آخرين، لاتهامهم بطلب مبلغ من المال على سبيل الرشوة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة المطار".





وتعقد الجلسة رئاسة المستشار عبد العليم عبد العليم عطية وعضوية المستشارين شريف حسن وأحمد هارون وأحمد عبد المنعم.





وكانت نيابة شرق القاهرة الكليه بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول، أحال المتهمين وهم محمد أحمد محمد رائد شرطة، وتامر حلمي إسماعيل صيدلى، وإيهاب فتحى السيد مدير ادارى بصيدلية وعماد سامي بطرس مدير إداري بصيدلية، ونرمين أحمد حامد موظفه بادارة تأمين الركاب بالمطار"هاربة"، وجورج أنطرانيك مارديكيان موظف بمكتب عقارات بدولة أرمينيا واراجوهريان إرماني الجنسية من أصل سوري "هارب"، والباقى محبوسين على ذمة القضية.





وترجع وقائع القضية إلى مستهل فبراير 2018، بقيام المتهم الاول بصفته موظفًا عامًا طلب واخد لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثانى وأخذ من المتهمين السادس والسابع بواسطة المتهم الثانى مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تمريرة حقيبة عقاقير دوائية إلى داخل الدائرة الجمركية وتسليمها للمتهم الثانى بصالة السفر دون ان يتم تفتيش تلك الحقيبة.



