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اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث "عنف الدقي"

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:34 ص
اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث عنف الدقي
محكمة - أرشيفية
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مروة هيكل
 
تنظر الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد محمد، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في أحداث عنف الدقي.

ومن المقرر أن تستمع اليوم، المحكمة إلى مرافعة الدفاع، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والدكتور خالد الزناتي، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، أصدرت حكمها على 16 متهما بالسجن لمدة 5 سنوات، في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الدقي مطلع عام 2015.

وقضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين آخرين بالمؤبد، بينما عاقبت متهما بالسجن 10 أعوام في القضية، ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين الانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، والتجمهر، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة.
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