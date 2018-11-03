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اليوم.. استئناف إعادة محاكمة 26 متهمًا بقضية "خلية مدينة نصر"

السبت 03/نوفمبر/2018 - 05:04 ص
اليوم.. استئناف إعادة محاكمة 26 متهمًا بقضية خلية مدينة نصر
محكمة - أرشيفية
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مروة هيكل
 
تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم، إعادة محاكمة 26 متهمًا لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية، في القضية المعروفة بـ "خلية مدينة نصر" الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، وعلي عمارة.

كشفت تحقيقات النيابة تشكيل المتهمين لخلية إرهابية تدعو لتكفير الحاكم وتدعو للخروج عليه ووجوب الجهاد ضد العاملين بالدولة بالقوة والعنف، وخططوا لارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت في 23 أكتوبر من عام 2014، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد على المتهمين.
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