بعد ثنائية الترجي.. وليد سليمان يُعادل رقم الخطيب وبيبو في النهائي الافريقي





سجل وليد سليمان الهدف الثاني له وللأهلي في شباك الترجي التونسي خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا، على استاد "برج العرب" بالاسكندرية، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ويعتبر هذا الهدف الثالث لوليد سليمان في المباريات النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي، وسجل هدفه الأول في شباك الترجي ايضًا في لقاء إياب النهائي الافريقي عام 2012 الذي فاز به الاحمر 2-1 وتوج باللقب.





وبعد وصوله للهدف الثالث في نهائي دوري أبطال أفريقيا يُعادل "الحاوي" رقم الثنائي محمود الخطيب وخالد بيبو اصحاب الاهداف الثلاث في المباريات النهائية للبطولة القارية.





وسجل محمود الخطيب 3 أهداف في شباك كوتوكو بواقع هدفين ذهابًا وهدف ايابًا في نهائي البطولة عام 1982، بينما سجل "بيبو" هاتريك في شباك صن داونز الجنوب أفريقي عام 2001.





ويتصدر قائمة هدافي الاهلي في نهائيات أفريقيا محمد أبوتريكة برصيد 5 أهداف.



