الشركات الأمريكية تخفض عدد حفارات النفط هذا الأسبوع

تراجع عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع للمرة الأولى في أربعة أسابيع، رغم أنه يظل قريبا من أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أعوام مع صعود الإنتاج إلى مستويات قياسية.





وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، اليوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي، إن عدد الحفارات النفطية النشطة انخفض بمقدار حفار واحد في الأسبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني ليصل العدد الإجمالي إلى 874.





وعدد الحفارات النفطية النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 729 مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج للاستفادة من صعود الأسعار في 2018.





وقالت الحكومة الأمريكية في تقرير شهري يوم الأربعاء إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة قفز إلى مستوى قياسي بلغ 11.346 مليون برميل يوميا في أغسطس آب، مع تسجيل الإنتاج في تكساس ونورث داكوتا مستويات قياسية جديدة.





وحتى الآن هذا العام، بلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة 1024، وهو ما يضعه في مسار لأن يكون الأعلى منذ العام 2014 عندما سجل متوسطا بلغ 1862 حفارا. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.