ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

السيسي: الإرهاب يصنع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين.. ولن نتردد في حماية شعبنا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:53 م
السيسي: الإرهاب يصنع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين.. ولن نتردد في حماية شعبنا
السيسي
طباعة
أمنية فوزي
 
عرضت فضائية "ten" مساء الجمعة، مقطع فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تعليقه على إحدى الحوادث الإرهابية، قائلًا: "مصر لن تترد أبدًا في توجيه ضربات ضد معسكرات الإرهاب في أي مكان".

وأوضح "السيسي"، أن الإرهاب يصنع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، مؤكدًا: "لن نتردد في حماية شعبنا من الشر وأهله"، موجهًا حديثه لـ المسيحيين، قائلًا: "إنتم أهلنا وإنتم مننا وإحنا واحد".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
2
x
14:45
1
طلائع الجيش
الجونة
1
x
15:30
1
إنبي
الانتاج الحربي
2
x
17:30
2
سموحة
بيراميدز
3
x
17:30
0
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
1
x
14:55
0
التعاون
القادسية
0
x
16:35
2
الهلال
دوري أبطال أفريقيا 2018
الأهلي - مصر
3
x
21:00
1
الترجي الرياضي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/2/2018 10:48:17 PM