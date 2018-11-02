السيسي: الإرهاب يصنع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين.. ولن نتردد في حماية شعبنا

عرضت فضائية "ten" مساء الجمعة، مقطع فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تعليقه على إحدى الحوادث الإرهابية، قائلًا: "مصر لن تترد أبدًا في توجيه ضربات ضد معسكرات الإرهاب في أي مكان".



وأوضح "السيسي"، أن الإرهاب يصنع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، مؤكدًا: "لن نتردد في حماية شعبنا من الشر وأهله"، موجهًا حديثه لـ المسيحيين، قائلًا: "إنتم أهلنا وإنتم مننا وإحنا واحد".

