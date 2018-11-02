مطار إسطنبول يمتنع عن تزويد طائرات إيرانية بالوقود

أعلنت وسائل إعلام تركية، الجمعة، أن شركة "آفيسي بترول" التركية إمتنعت من تزويد بعض الطائرات الإيرانية بالوقود في مطار اسطنبول الدولي.

وفي هذا الشأن كتبت وكالة رويترز أن الطائرات الإيرانية واجهت مشاكل يوم الجمعة في مطار اسطنبول حيث ألغيت إحدى الرحلات إلى المطار.

وأضاف التقرير أن بعض الطائرات ألغت تذاكر بعض ركابها كي تستطيع مواصلة الرحلة بكميات قليلة من الوقود.

وحسب التقاير، تقول شركة "آفيسي بترول"أنها لن تزود الطائرات الإيرانية بالوقود حتى تعلن الإدارة الأميركية رسمياً إعفاء تركيا من العقوبات الإيرانية.

وكان قد أعلن وزير الطاقة التركي أن واشنطن أعفت بلاده من العقوبات المفروضة على إيران.

شركات ماهان، ATA، قسم وآسمان تقوم برحلات يومية بين طهران واسطنبول.

أتي هذا في حين أعلنت الولايات المتحدة الأميركية يوم الجمعة إعادة فرض العقوبات على إيران التي رفعت وفق الاتفاق النووي عام 2015.

وكان قد أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن أمريكا تهدف إلى تغيير سياسات النظام الإيراني بشكل جذري من خلال العقوبات.

وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم والمؤسسات الدولية والأشخاص من الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، حيث أكدت أنها سوف تفرض عقوباتها على كل من لم يلتزم بالعقوبات.