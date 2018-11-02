برلماني: حادث المنيا الإرهابي دليل على إفلاس الخونة

تقدم النائب أحمد مصطفى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بخالص التعازي للرئيس السيسي وللشعب المصري وللإخوة الأقباط ولأسر ضحايا الحادث الإرهابي الإجرامي الذي وقع بمحافظة المنيا اليوم الجمعة، وأسفر عن استشهاد عدد من الأقباط وإصابة آخرون، قائلا: "هجوم إرهابي خبيث وخسيس من قوى مأجورة تكن الحقد لمصر وأهلها وتكره حالة الأمن والاستقرار".



وأكد "مصطفى" في بيان له اليوم، أن مرتكبي هذا العمل الإرهابي الجبان مجرمون تجردوا من أدنى معاني الإنسانية، وبعيدون كل البعد عن تعاليم الأديان التي تدعو إلى التعايش والسلام ونبذ العنف والكراهية والإرهاب، وتجرم قتل الأبرياء والآمنين.



وأشار إلى أن هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية لن تزيد مصر إلا إصرارًا على اقتلاع الإرهاب من جذوره والتصدى لهذه الجحافل الإرهابية الخائنة والمأجورة الموجهة ضد الوطن.



