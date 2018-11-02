لحظة بلحظة تابع ماتش الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بجودة عالية | يلا كورة | يلا شوت kora star | coolkora | yalla shoot
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:31 معيد طارق
لحظة بلحظة تابع ماتش الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بجودة عالية | يلا كورة | يلا شوت kora star | coolkora | yalla shoot
سجل وليد سليمان الهدف الأول للأهلي في شباك الترجي التونسي خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا، على استاد "برج العرب" بالاسكندرية، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
لحظة بلحظة تابع ماتش الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بجودة عالية | يلا كورة | يلا شوت kora star | coolkora | yalla shoot
كما سجل عمرو السولية الهدف الثاني للأهلي في شباكالترجي التونسي في المباراة التي تقام على استاد الجيش ببرج العرب، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
لحظة بلحظة تابع ماتش الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بجودة عالية | يلا كورة | يلا شوت kora star | coolkora | yalla shoot
ويتصدر قائمة هدافي الاهلي في نهائيات أفريقيا محمد أبوتريكة برصيد 5 أهداف، يليه محمود الخطيب، وخالد بيبو ولكل منهما 3 أهداف.
لحظة بلحظة تابع ماتش الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بجودة عالية | يلا كورة | يلا شوت kora star | coolkora | yalla shoot
سجل يوسف بلايلي لاعب الترجي الرياضي التونسي، الهدف الأول فريقه أمام الأهلي لتصبح النتيجة تقدم 2-1 لصالح الفريق الأحمر، في المباراة التي تجمع الفريقين بذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
لحظة بلحظة تابع ماتش الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بجودة عالية | يلا كورة | يلا شوت kora star | coolkora | yalla shoot
وتكون تيجة المبارة هدفين مقابل هدف للمارد الأحمر (2 - 1)
لحظة بلحظة تابع ماتش الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بجودة عالية | يلا كورة | يلا شوت kora star | coolkora | yalla shoot
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