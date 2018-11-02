لحظة بلحظة تابع ماتش الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بجودة عالية | يلا كورة | يلا شوت kora star | coolkora | yalla shoot

سجل وليد سليمان الهدف الأول للأهلي في شباك الترجي التونسي خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا، على استاد "برج العرب" بالاسكندرية، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





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كما سجل عمرو السولية الهدف الثاني للأهلي في شباكالترجي التونسي في المباراة التي تقام على استاد الجيش ببرج العرب، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



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ويتصدر قائمة هدافي الاهلي في نهائيات أفريقيا محمد أبوتريكة برصيد 5 أهداف، يليه محمود الخطيب، وخالد بيبو ولكل منهما 3 أهداف.





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سجل يوسف بلايلي لاعب الترجي الرياضي التونسي، الهدف الأول فريقه أمام الأهلي لتصبح النتيجة تقدم 2-1 لصالح الفريق الأحمر، في المباراة التي تجمع الفريقين بذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



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وتكون تيجة المبارة هدفين مقابل هدف للمارد الأحمر (2 - 1)