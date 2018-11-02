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لحظة بلحظة تابع ماتش الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بجودة عالية | يلا كورة | يلا شوت kora star | coolkora | yalla shoot

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:31 م
لحظة بلحظة تابع ماتش الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بجودة عالية | يلا كورة | يلا شوت kora star | coolkora | yalla shoot
الأهلي والترجي
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عيد طارق
 
لحظة بلحظة تابع ماتش الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بجودة عالية | يلا كورة | يلا شوت kora star | coolkora | yalla shoot

سجل وليد سليمان الهدف الأول للأهلي في شباك الترجي التونسي خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا، على استاد "برج العرب" بالاسكندرية، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

لحظة بلحظة تابع ماتش الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بجودة عالية | يلا كورة | يلا شوت kora star | coolkora | yalla shoot

كما سجل عمرو السولية الهدف الثاني للأهلي في شباكالترجي التونسي  في المباراة  التي تقام على استاد الجيش ببرج العرب، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لحظة بلحظة تابع ماتش الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بجودة عالية | يلا كورة | يلا شوت kora star | coolkora | yalla shoot

ويتصدر قائمة هدافي الاهلي في نهائيات أفريقيا محمد أبوتريكة برصيد 5 أهداف، يليه محمود الخطيب، وخالد بيبو ولكل منهما 3 أهداف.

لحظة بلحظة تابع ماتش الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بجودة عالية | يلا كورة | يلا شوت kora star | coolkora | yalla shoot

سجل يوسف بلايلي لاعب الترجي الرياضي التونسي، الهدف الأول فريقه أمام الأهلي لتصبح النتيجة تقدم 2-1 لصالح الفريق الأحمر، في المباراة التي تجمع الفريقين بذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

لحظة بلحظة تابع ماتش الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بجودة عالية | يلا كورة | يلا شوت kora star | coolkora | yalla shoot

وتكون تيجة المبارة هدفين مقابل هدف للمارد الأحمر (2 - 1)

لحظة بلحظة تابع ماتش الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بجودة عالية | يلا كورة | يلا شوت kora star | coolkora | yalla shoot

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