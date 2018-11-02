ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد اهداف الاهلي والترجي التونسي شاشة كاملة اليوم في نهائي دوري ابطال افريقيا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:35 م
شاهد اهداف الاهلي والترجي التونسي شاشة كاملة اليوم في نهائي دوري ابطال افريقيا
طباعة
محمد الشيخ
 
شاهد اهداف الاهلي والترجي التونسي شاشة كاملة اليوم في نهائي دوري ابطال افريقيا

الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 ألقاب، يتطلع لتحقيق الفوز في لقاء الذهاب على الترجي التونسي على ملعب "برج العرب" من أجل التقدم خطوة نحو هدف الأهلاوية بالتتويج بالأميرة الأفريقية للمرة التاسعة في تاريخه، وإعادة اللقب القاري إلي قلعة الجزيرة والغائب عن خزائن بطولات المارد الأحمر منذ 5 سنوات تقريبًا، حيث يرجع آخر تتويج للأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا إلي عام 2013.

                                       

يقود الأهلي في النهائي الأفريقي أمام الترجي التونسي، المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والذي يحقق نتائج جيدة مع الفريق منذ توليه القيادة الفنية للفريق الأحمر خلفًا لـ"حسام البدري"، كما أن كارتيرون لديه خبرات أفريقية كبيرة، خاصة وأنه سبق وتوج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة فريق مازيمبي الكونغولي عام 2015.

                

ويفتقد الأهلي خدمات الكثير من اللاعبين خلال مباراة الترجي أبرزهم، علي معلول – مؤمن زكريا – باسم علي – جونيور اجايي – محمد نجيب – ناصر ماهر

                                             

علي الجانب الآخر يتطلع فريق الترجي التونسي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي القرن الأفريقي تقربه من اللقب الأفريقي قبل لقاء الإياب في تونس، ويتطلع الترجي لحصد اللقب الثالث في تاريخه، بعد تتويجه بالبطولة عامي 1994، 2011.

                                             

تاريخ مواجهات الفريقين:

سبق وتقابل الفريقين في 18 مواجهة رسمية سابقة، طوال تاريخ مشاركاتهما بالبطولات الأفريقية للأندية، حقق المارد الأحمر 7 انتصارات، وخسر 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 8 مواجهات جمعت الفريقين، وسجل الأحمر 19 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

المزيد عن: وليد سليمان يمنح الاهلي المقدمة بهدف رائع هدف الترجي في شباك الاهلي هدف الاهلي والترجي هدف الاهلي الاول مشاهدة الأهلي ضد الترجي كورة لايف اهداف مباراة الاهلي والترجي عمرو السولية يتقدم للاهلي بالهدف الثاني شاهد هدف وليد سليمان العالمي شاهد هدف تعادل الترجي في الاهلي شاهد اهداف مباراة الاهلي والترجي شاهد اهداف الاهلي والترجي التونسي شاشة كاملة دوري أبطال أفريقي اهداف النهائي الافريقي بث مباشر و اهداف الاهلي والترجي بث مباشر وحصري اهداف الاهلي والترجي اهداف الأهلي الهدف الثاني للاهلي الاهلي يتقدم بهدفين أمام الترجي الاهلي النهائي الأهلي والترجي التونسي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
2
x
14:45
1
طلائع الجيش
الجونة
1
x
15:30
1
إنبي
الانتاج الحربي
2
x
17:30
2
سموحة
بيراميدز
3
x
17:30
0
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
1
x
14:55
0
التعاون
القادسية
0
x
16:35
2
الهلال
دوري أبطال أفريقيا 2018
الأهلي - مصر
3
x
21:00
1
الترجي الرياضي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/2/2018 10:58:16 PM