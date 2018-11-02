"كنائس مصر": تعزية السيسي في شهداء حادث المنيا خفف العبء على النفوس



وأشار "جريش"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أن تقديم الرئيس السيسي العزاء لأسر الشهداء هدىء من النفوس، وخفف العبء عنها، لافتًا إلى أن هذا الحادث ردًا على انطلاق منتدى شباب العالم غدًا، بالإضافة إلى ضربات الجيش المصري الموجعة للإرهابيين.



وأضاف أن المصريين جميعهم يد واحدة مسلمين وأقباط، والإرهاب لن ينتصر عليهم.



قال الأب رفيق جريش، رئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، إن حادث المنيا الإرهابي أليم، حيث راح ضحيته أسر وسيدات وأطفال، بالإضافة إلى أنه يتكرر للمرة الثانية بنفس الطريقة.