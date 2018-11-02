الترجي يسجل ويشعل المباراة.. بث مباشر الاهلي الان يلا شوت YaLLa SHOOt

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بطاقة مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم

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موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1

معلق المباراة : رؤوف خليف + محمد الكواليني

ملعب المباراة: (برج العرب) بالاسكندرية

موعد المباراة: 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .

22:00 مساءاً بتوقيت السعودية .