اهداف مباراة الأهلي والترجي شاشة كاملة يوتيوب اهداف الاهلي والترجي

وأحرز وليد سليمان Walid Soliman الهدف الأول للنادي الأهلي خلال الدقيقة 34 من خلال ركلة جزاء تصدى لها ليقترب حلم اللقب التاسع الذي يراود جمهور الأهلي، ويمكنكم مشاهدة البث المباشر عبر بوابة الفجر.



