اهداف مباراة الأهلي والترجي شاشة كاملة يوتيوب اهداف الاهلي والترجي
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:32 ممحمد الشيخ
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث حي مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع ماتش الأهلي مجانا الآن مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع بدوري أبطال أفريقيا yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والترجي yalla shoot.
وأحرز وليد سليمان Walid Soliman الهدف الأول للنادي الأهلي خلال الدقيقة 34 من خلال ركلة جزاء تصدى لها ليقترب حلم اللقب التاسع الذي يراود جمهور الأهلي، ويمكنكم مشاهدة البث المباشر عبر بوابة الفجر.
تشكيل الأهلي لمباراة الترجي التونسي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي وساليف كوليبالي وسعد سمير وأيمن أشرف.
خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وأحمد حمودي وإسلام محارب.
خط الهجوم: وليد سليمان ووليد آزارو.
شاهد اهداف وملخص مباراة الاهلي والترجي التونسي
المزيد عن: هدف الاهلي الثاني هدف الاهلي الاول مشاهدة مباراة الاهلي مباشر مشاهدة الأهلي والترجي مباشر مباراة الاهلي مباشر دوري أبطال أفريقي بث مباشر الاهلي اهداف الاهلي والترجي اهداف الأهلي الهدف الثاني الهدف الاول الاهلي والترجي بث مباشر الاهلي عمرو السولية الان مشاهدة الاهلي الأهلي والترجي مباشر الأهلي بث مباشر يوتيوب