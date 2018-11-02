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مقتل قيادي حوثي وإصابة آخر بمحافظة ذمار اليمنية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:32 م
مقتل قيادي حوثي وإصابة آخر بمحافظة ذمار اليمنية
الحوثيين - أرشيفية
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الفجر السعودي
 

قتل أحد قيادات الميليشيات الحوثية وأصيب آخر خلال اشتباكهم مع مواطنين بمنطقة عزلة الشرم السافل بمديرية عتمه غرب ذمار.

 

وأوضح شهود عيان أن مسلحي الحوثي قدموا المنطقة لاختطاف عدد من المواطنين بدعوى أنهم مطلوبين للجماعة بسبب انتمائهم للمقاومة.

 

وأضاف الشهود أن مسلحي الحوثي قاموا بإطلاق النار محاولين اختطاف المواطنين بالقوة مما اضطر المواطنين للدفاع عن انفسهم وتبادل اطلاق النار معهم.

 

تشهد مديرية عتمه اليوم حالة استنفار منذ الصباح حيث قدم إلى عزلة الشرم السافل أكثر من 300 مسلح حوثى والعشرات من الأطقم والعربات مزودة بمختلف الأعيرة النارية بهدف القيام بحملة اختطافات للمواطنين ومداهمة المنازل وإرهاب وترويع الأهالى.

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