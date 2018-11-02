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مصادر: أمريكا ستمنح العراق إعفاء من بعض عقوبات إيران

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:29 م
مصادر: أمريكا ستمنح العراق إعفاء من بعض عقوبات إيران
دونالد ترامب- أرشيفية
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رويترز
 
قال ثلاثة مسؤولين عراقيين، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أبلغت العراق أنها ستسمح له بمواصلة استيراد إمدادات حيوية من الغاز والطاقة والمواد الغذائية من إيران بعد أن تعيد واشنطن فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني.

والإعفاء للعراق مشروط بألا يدفع لإيران ثمن الواردات بالدولار الأمريكي، حسبما قال المسؤولون ومن بينهم عضو بلجنة وزارية عراقية تشرف على أنشطة الطاقة.

وسيبدأ سريان العقوبات الأمريكية في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

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وقال المسؤول باللجنة الوزارية إن وزارة المالية العراقية أنشأت حسابا لدى بنك مملوك للدولة ستودع بغداد فيه المبالغ المدينة بها لإيران عن الواردات، بالدينار العراقي.

وفي أغسطس آب، قال مسؤولون بالبنك المركزي إن اقتصاد العراق مرتبط بشكل وثيق بإيران بما سيجعل بغداد تطلب إذنا لتجاهل بعض العقوبات الأمريكية.

ويستورد العراق إمدادات حيوية من جارته، بما في ذلك الغاز الذي يستخدمه في محطات لتوليد الكهرباء.

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