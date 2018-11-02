ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عمرو السولية.. بث مباشر الأهلي والترجي الهدف الثاني

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:27 م
عمرو السولية.. بث مباشر الأهلي والترجي الهدف الثاني
الاهلي ضد الترجي
طباعة
محمد الشيخ
 

يقدم الفجر الرياضي خدمة بث مباشر الاهلي والترجي، حيث اشعلت جماهير النادي الأهلي مدرجات ملعب "برج العرب" اليوم الجمعة 2-11 -2018 وذلك الهدف الأول للفريق والذي سجله وليد سليمان في الدقيقة 34 خلال المباراة النارية بين الاهلي والترجي التونسي والمقامة حاليًا بين الفريقين اليوم ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري ابطال افريقيا.


وأحرز وليد سليمان Walid Soliman الهدف الأول للنادي الأهلي خلال الدقيقة 34 من خلال ركلة جزاء تصدى لها، وسجل السولية الثاني ليقترب حلم اللقب التاسع الذي يراود جمهور الأهلي، ويمكنكم مشاهدة البث المباشر عبر بوابة الفجر.

تشكيل الأهلي لمباراة الترجي التونسي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي وساليف كوليبالي وسعد سمير وأيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وأحمد حمودي وإسلام محارب.

خط الهجوم: وليد سليمان ووليد آزارو.


شاهد البث المباشر مباراة الأهلي والترجي
المزيد عن: وليد سليمان نهائي دوري ابطال افريقيا مشاهدة البث المباشر الاهلي والترجي مشاهدة الاهلي والترجي يلا شوت مباشر مباراة الاهلي والترجي عمرو السولية دوري أبطال أفريقي بث مباشر الأهلي والترجي الهدف الثاني الاهلى والترجي كورة لايف الاهل يوالترجي بث مباشر يوتيوب الأهلي والترجي يوتيوب الأهلي والترجي التونسي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
2
x
14:45
1
طلائع الجيش
الجونة
1
x
15:30
1
إنبي
الانتاج الحربي
2
x
17:30
2
سموحة
بيراميدز
3
x
17:30
0
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
1
x
14:55
0
التعاون
القادسية
0
x
16:35
2
الهلال
دوري أبطال أفريقيا 2018
الأهلي - مصر
3
x
21:00
1
الترجي الرياضي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/2/2018 10:48:15 PM