عمرو السولية.. بث مباشر الأهلي والترجي الهدف الثاني

يقدم الفجر الرياضي خدمة بث مباشر الاهلي والترجي، حيث اشعلت جماهير النادي الأهلي مدرجات ملعب "برج العرب" اليوم الجمعة 2-11 -2018 وذلك الهدف الأول للفريق والذي سجله وليد سليمان في الدقيقة 34 خلال المباراة النارية بين الاهلي والترجي التونسي والمقامة حاليًا بين الفريقين اليوم ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري ابطال افريقيا.



