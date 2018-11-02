عمرو السولية.. بث مباشر الأهلي والترجي الهدف الثاني
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:27 ممحمد الشيخ
يقدم الفجر الرياضي خدمة بث مباشر الاهلي والترجي، حيث اشعلت جماهير النادي الأهلي مدرجات ملعب "برج العرب" اليوم الجمعة 2-11 -2018 وذلك الهدف الأول للفريق والذي سجله وليد سليمان في الدقيقة 34 خلال المباراة النارية بين الاهلي والترجي التونسي والمقامة حاليًا بين الفريقين اليوم ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري ابطال افريقيا.
وأحرز وليد سليمان Walid Soliman الهدف الأول للنادي الأهلي خلال الدقيقة 34 من خلال ركلة جزاء تصدى لها، وسجل السولية الثاني ليقترب حلم اللقب التاسع الذي يراود جمهور الأهلي، ويمكنكم مشاهدة البث المباشر عبر بوابة الفجر.
تشكيل الأهلي لمباراة الترجي التونسي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي وساليف كوليبالي وسعد سمير وأيمن أشرف.
خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وأحمد حمودي وإسلام محارب.
خط الهجوم: وليد سليمان ووليد آزارو.
شاهد البث المباشر مباراة الأهلي والترجي
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