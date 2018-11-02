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"الشرنوبي" يشعل حفله بسيلفي "النفسية" وسط هتاف الآلاف (صور)

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:26 م
الشرنوبي يشعل حفله بسيلفي النفسية وسط هتاف الآلاف (صور)
محمد الشرنوبي
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يارا أحمد - هادي كرم
 

تألق الفنان محمد الشرنوبي، اثناء احياء احدي الحفلات باحد المولات بالتجمع وسط حضور الآلاف ، ورفع المنظمون لافتة كامل العدد نفاذ التذاكر خلال ثلاثة أيام فقط من طرحها.

 

بدأ الحفل باغنيات لنجوم الزمن الجميل بصوت عذب مع تالق الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، الشرنوبي، و يواصل تألقه بعد أن حقق أرقاما قياسية في هذا الأسبوع بوصول اغنية النفسية لـ4 مليون مشاهدة علي اليوتيوب وتصدرها تطبيق أنغامي وتصدر مسلسله "كأنه إمبارح " المركز الرابع علي اليوتيوب.

 

وجه الشكر لجمهوره علي دعمه المتواصل ثم داعب الجمهور قائلا "الليلة النفسية ميه ميه ولازم اخد سيلفي معاكو".

"الشرنوبي" يشعل حفله بسيلفي "النفسية" وسط هتاف الآلاف (صور)
"الشرنوبي" يشعل حفله بسيلفي "النفسية" وسط هتاف الآلاف (صور)
"الشرنوبي" يشعل حفله بسيلفي "النفسية" وسط هتاف الآلاف (صور)
"الشرنوبي" يشعل حفله بسيلفي "النفسية" وسط هتاف الآلاف (صور)
"الشرنوبي" يشعل حفله بسيلفي "النفسية" وسط هتاف الآلاف (صور)
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