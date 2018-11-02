"الشرنوبي" يشعل حفله بسيلفي "النفسية" وسط هتاف الآلاف (صور)

تألق الفنان محمد الشرنوبي، اثناء احياء احدي الحفلات باحد المولات بالتجمع وسط حضور الآلاف ، ورفع المنظمون لافتة كامل العدد نفاذ التذاكر خلال ثلاثة أيام فقط من طرحها.

بدأ الحفل باغنيات لنجوم الزمن الجميل بصوت عذب مع تالق الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، الشرنوبي، و يواصل تألقه بعد أن حقق أرقاما قياسية في هذا الأسبوع بوصول اغنية النفسية لـ4 مليون مشاهدة علي اليوتيوب وتصدرها تطبيق أنغامي وتصدر مسلسله "كأنه إمبارح " المركز الرابع علي اليوتيوب.

وجه الشكر لجمهوره علي دعمه المتواصل ثم داعب الجمهور قائلا "الليلة النفسية ميه ميه ولازم اخد سيلفي معاكو".