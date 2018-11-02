بث مباشر.. مبارة الأهلي (3 - 1) الترجي بدون تقطيع | شاهد ماتش الاهلي والترجي في نهائي افريقيا | يلا كورة | Youtube لايف

سجل نجم المارد الأحمر وليد سليمان الهدف الأول للأهلي في شباك الترجي التونسي في الدقيقة 34 من عمر المنباراة المقامة الآن في دوري بطال أفريقي، وتقام المباراة على استاد برج العرب في الاسكندرية