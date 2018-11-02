بث مباشر.. مبارة الأهلي (3 - 1) الترجي بدون تقطيع | شاهد ماتش الاهلي والترجي في نهائي افريقيا | يلا كورة | Youtube لايف
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:40 معيد طارق
بث مباشر.. مبارة الأهلي (1 - 0) الترجي بدون تقطيع | شاهد ماتش الاهلي والترجي في نهائي افريقيا | يلا كورة | Youtube لايف
سجل نجم المارد الأحمر وليد سليمان الهدف الأول للأهلي في شباك الترجي التونسي في الدقيقة 34 من عمر المنباراة المقامة الآن في دوري بطال أفريقي، وتقام المباراة على استاد برج العرب في الاسكندرية
بث مباشر.. مبارة الأهلي (1 - 0) الترجي بدون تقطيع | شاهد ماتش الاهلي والترجي في نهائي افريقيا | يلا كورة | Youtube لايف
مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم على موقع "الفجر الرياضي" بدون تقطيع في نهائي دوري ابطال افريقيا.
بث مباشر.. مبارة الأهلي (1 - 0) الترجي بدون تقطيع | شاهد ماتش الاهلي والترجي في نهائي افريقيا | يلا كورة | Youtube لايف
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