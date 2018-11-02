فنانة شهيرة تضحي بشعرها بسبب السرطان (صورة)
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:18 مالفجر الفني
تبرعت الفنانة اللبنانية مي حريري بشعرها من أجل مرضى السرطان، وشاركت متابعيها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بشعر قصير جدا.
وعلقت حريري على الصورة قائلة: "يقولون إذا أردت مظهرا جيدا فعليك بالحصول على قصة شعر جديدة".
الأمر الّذي دفع بالمتابعين إلى التعليق على صورة مي مبدين إعجابهم بالخطوة اللافتة التي قامت بها من أجل مرضى السرطان
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018