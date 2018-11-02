الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | AHLY ONLINE | بث مباشر نهائي إفريقيا لايف
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:15 معيد طارق
الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | AHLY ONLINE | بث مباشر نهائي إفريقيا لايف
يطمع قريق الأهلي في تحقيق الفوز على استاد برج العرب في الاسكندرية ضد غريمه الترجي التونسي، لتسهيل مباراة الإياب، التي ستقيمفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر على ملعب رادس في تونس.
الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | AHLY ONLINE | بث مباشر نهائي إفريقيا لايف
وسيحصل الفائز باللقب على مبلغ 2,5 مليون دولار، والوصيف على 1,25 مليون.
الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | AHLY ONLINE | بث مباشر نهائي إفريقيا لايف