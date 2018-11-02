الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | AHLY ONLINE | بث مباشر نهائي إفريقيا لايف

مباراة الإياب، التي ستقيمفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر على ملعب رادس في تونس.





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يطمع قريق الأهلي في تحقيق الفوز على استاد برج العرب في الاسكندرية ضد غريمه الترجي التونسي، لتسهيل