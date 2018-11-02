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الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | AHLY ONLINE | بث مباشر نهائي إفريقيا لايف

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:15 م
الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | AHLY ONLINE | بث مباشر نهائي إفريقيا لايف
الأهلي والترجي
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عيد طارق
 
الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | AHLY ONLINE | بث مباشر نهائي إفريقيا لايف

يطمع قريق الأهلي في تحقيق الفوز على استاد برج العرب في الاسكندرية ضد غريمه الترجي التونسي، لتسهيل مباراة الإياب، التي ستقيمفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر على ملعب رادس في تونس.

الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | AHLY ONLINE | بث مباشر نهائي إفريقيا لايف

وسيحصل الفائز باللقب على مبلغ 2,5 مليون دولار، والوصيف على 1,25 مليون.                                    
الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | AHLY ONLINE | بث مباشر نهائي إفريقيا لايف








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