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يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر بدون تقطيع

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:14 م
يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر بدون تقطيع
الاهلي ضد الترجي
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محمد الشيخ
 
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة والموافق 2-11-2018 في دوري أبطال أفريقيا بدون تقطيع على قناة beIN SPORTS HD 1، ويلعب الأهلي مباراة من العيار الثقيل مع الترجي التونسي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتشاهدون البث المباشر لمباراة الاهلي والترجي بث مباشر يلا شوت كورة لايف كول كورة كورة ستار مناسب لجميع سرعات الإنترنت، وتتابعون بث مباشر مباراة الأهلي المصري al ahly ضد الترجي التونسي في كلاسيكو عربي يجمعهما حاليًا في ذهاب دور نهائي دوري أبطال أفريقيا.

شاهد مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر بنهائي دوري أبطال أفريقيا..


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