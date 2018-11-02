يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر بدون تقطيع

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة والموافق 2-11-2018 في دوري أبطال أفريقيا بدون تقطيع على قناة beIN SPORTS HD 1، ويلعب الأهلي مباراة من العيار الثقيل مع الترجي التونسي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





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شاهد مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر بنهائي دوري أبطال أفريقيا..

