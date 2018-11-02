يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والترجي | كورة لايف مباشر الاهلي والترجي كورة اون لاين الاهلي يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والترجي yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018 بدون تقطيع، حيث احتشدت جماهير النادي الأهلي في مدرجات ملعب "برج العرب" منذ الساعات الأولي لصباح اليوم الجمعة 2-11 -2018 وذلك لمتابعة المباراة النارية بين الاهلي والترجي التونسي والتي تنطلق في التاسعة من مساء اليوم ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري ابطال افريقيا.

كيف تأهل الفريقين للمباراة النهائية:

الأهلي صعد للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال افريقيا عقب تخطي عقبة وفاق سطيف الجزائري، بينما صعد الترجي لهذا الدور متجاوزًا فريق أول اغسطس الانجولي في الدور نصف النهائي.





تقديم مباراة الأهلي والترجي مباشر

الاهلي بقيادة فرنسية لمدربه باتريس كارتيرون الفائز بلقب بطولة دوري ابطال افريقيا عام 2015 رفقة مازيمبي الكونغولي يتطلع لتحقيق نتيجة ايجابية وسط ملعبه وامام جماهيره تسهل مهمته في لقاء الإياب بـ"رادس" وذلك للمضي قدمًا نحو تحقيق حلم الاهلاوية بمعانقة الأميرة السمراء للمرة التاسعة في تاريخه.





أما الترجي يبحث عن الثأر من خسارته اللقب الافريقي أمام الاهلي عام 2012، ويأمل بتحقيق نتيجة ايجابية في لقاء اليوم، على أن يحسم اللقب لصالحه على ملعبه ووسط جمهوره في التاسع من نوفمبر حيث لقاء الإياب بين الفريقين على ملعب "رادس".





27 قناة تنقل المباراة:

ستذاع مباراة الاهلي ضد الترجي الرياضي التونسي عبر 27 قناة حول العالم وفقًا لما اعلنه الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي، وذلك نظرًا لأهمية الحدث الرياضي ا لذي يشغل اهتمام جماهير الكرة العربية والأفريقية.





حكم مباراة الأهلي ضد الترجي

يقود مباراة الأهلي والترجي التونسي تحكيميًا، الجزائري مهدي عبيد شارف (38 عامًا) مهندس بقطاع البترول، وحصل على الشارة الدولية عام 2011، سبق وأدار الكثير من المباريات في البطولات المختلفة سواء على مستوي الاندية أو المنتخبات، وأدار 3 مباريات سابقة للأهلي فاز الأحمر في مباراة وخسر مباراتين، بينما لم يدير أي مباراة للترجي.



