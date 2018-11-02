مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر كورة اون لاين .. HD   مباراة الاهلي والترجي | كورة لايف | يلا شوت

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وكان الترجي التونسي قد تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تجاوز برميرو دي أغوستو الأنجولي بنتيجة 4-3، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.





وشهد ملعب استاد رادس، عقب المباراة، اشتباكات بين جماهير الترجي الرياضي التونسي وقوات الأمن المكلفة بتأمين مباراة الفريق أمام أول أغسطس الأنجولي.