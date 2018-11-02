مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر كورة اون لاين .. HD مباراة الاهلي والترجي | كورة لايف | يلا شوت
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:13 م
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر كورة اون لاين .. HD مباراة الاهلي والترجي | كورة لايف | يلا شوت
وكان الترجي التونسي قد تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تجاوز برميرو دي أغوستو الأنجولي بنتيجة 4-3، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وشهد ملعب استاد رادس، عقب المباراة، اشتباكات بين جماهير الترجي الرياضي التونسي وقوات الأمن المكلفة بتأمين مباراة الفريق أمام أول أغسطس الأنجولي.
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر كورة اون لاين .. HD مباراة الاهلي والترجي | كورة لايف | يلا شوت
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