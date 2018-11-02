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انتشال جثة غريق مجهول الهوية ببورسعيد

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:15 م
انتشال جثة غريق مجهول الهوية ببورسعيد
صورة أرشيفية
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استقبلت مستشفى الحميات ببورسعيد عن طريق الاسعاف جثة متحللة لشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر ٤٠ سنة.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا من داخل باب ٨ بنفوق جثمان لشخص متوفى بمياه الميناء. 

وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين التعرف على المتوفى وللوقف على ملابسات الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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