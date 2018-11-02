انتشال جثة غريق مجهول الهوية ببورسعيد
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:15 م
استقبلت مستشفى الحميات ببورسعيد عن طريق الاسعاف جثة متحللة لشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر ٤٠ سنة.
وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا من داخل باب ٨ بنفوق جثمان لشخص متوفى بمياه الميناء.
وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين التعرف على المتوفى وللوقف على ملابسات الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا من داخل باب ٨ بنفوق جثمان لشخص متوفى بمياه الميناء.
وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين التعرف على المتوفى وللوقف على ملابسات الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.