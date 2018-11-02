مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر كورة اون لاين .. HD مباراة الاهلي والترجي | كورة لايف | يلا شوت
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:08 معيد طارق
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر كورة اون لاين .. HD مباراة الاهلي والترجي | كورة لايف | يلا شوت
بدأت القمة الأفريقية منذ 13 دقيقة، ويطمح المارد الأحمر في تحقيق اللقب التاسع في بطولة دوري افريقيا.
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر كورة اون لاين .. HD مباراة الاهلي والترجي | كورة لايف | يلا شوت
أعلن الاتحاد الإفريقي مطلع تشرين الأول/اكتوبر أنه سيلجأ الى تقنية المساعدة بالفيديو في نهائي دوري الابطال وكأس الاتحاد بين الرجاء البيضاوي المغربي وفيتا كلوب الكونغولي الديموقراطي.
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر كورة اون لاين .. HD مباراة الاهلي والترجي | كورة لايف | يلا شوت
وأخضع الاتحاد الإفريقي تسعة من حكامه (6 من حكام الساحة و3 من حكام الخطوط) للتدرب على التقنية الجديدة في القاهرة طوال الشهر الماضي من أجل تطبيقها.
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر كورة اون لاين .. HD مباراة الاهلي والترجي | كورة لايف | يلا شوت
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