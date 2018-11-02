كورة لايف HD بث مباشر bein sport كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والترجي | مباراة الاهلي والترجي بث مباشر رابط سريع

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والتحم وليد سليمان فى أحد الكرات الهوائية مع لاعب الترجى التونسي قبل أن يعود ويستكمل المباراة بعد علاجه.

وبدأ الأهلى اللقاء بتشكيل يضم كل من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، سعد سمير، ساليف كوليبالى، أحمد فتحى، أيمن أشرف، حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، إسلام محارب، أحمد حمودى ووليد أزارو.

بينما يضم تشكيل الترجى كل من فى حراسة المرمى معز بن شريفية، وخط الدفاع: سامح الدربالي - شمس الدين الذوادي - خليل شمام - حسين الربيع، وفى الوسط: فرانك كوم - فوسيني كوليبالي - غيلان الشعلالي - أنيس البدري - يوسف البلايلي، والهجوم: طه ياسين الخنيسي.