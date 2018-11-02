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الشرطة البرازيلية تكشف غموض مقتل لاعب ساوباولو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:12 م
الشرطة البرازيلية تكشف غموض مقتل لاعب ساوباولو
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ريهام عبدالمحسن
 
كشفت الشرطة البرازيلية اليوم غموض مقتل دانييل كوريا لاعب ساو باولو والذي وُجدت جثته الأحد الماضي مقطوعة الرأس.

وأفاد موقع أو جلوبو البرازيلي بأن الشرطة اعتقلت رجلًا يدعى بريتس البالغ من العمر 38 عاما بالإضافة إلى زوجته كريستينا البالغة من العمر 35 عاما وابنته آلانا البالغة من العمر 18 عاما على خلفية الأحداث التي وقعت ليلة الاحتفال بعيد ميلاد الفتاة والتي قُتل فيها اللاعب.

وقال بيريتس في تصريحات تلفزيونية: "كوريا حاول اغتصاب زوجتي وكانت تطلب المساعدة، فعلت ما سيفعله أي رجل في موقفي، المرأة التي تزوجتها لـ20 عاما التي كرست لها حياتي التي احترمتها وأحببتها دوما كانت تعاني".

واختتم بيريتس تصريحاته قائلاً : "زوجتي لم تربطها أي علاقة أبدا بدانييل ولا حتى ابنتي مثلما تقول الشائعات ولكن الحقيقة ستظهر، نعم، فعلت ما فعلت لكن أريد من كل المشاهدين أن يفكروا بأنهم قد يفعلوا أمرا مماثلا للحفاظ على كرامة عائلتهم ولمساعدة امرأة ضعيفة وعاجزة".

المزيد عن: لاعب البرازيل ساوبولو الشرطة البرازيلية
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