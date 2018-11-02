الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | شاهد مباراة الأهلي اليوم HD | بث مباشر نهائي إفريقيا لايف
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:10 م
الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | شاهد مباراة الأهلي اليوم HD | بث مباشر نهائي إفريقيا لايف
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: معز بن شريفية
الدفاع: سامح الدربالي، حسين الربيع، شمس الدين الذوادي، خليل شمام
الوسط: فرانك كوم، فوسيني كوليبالي، غيلان الشعلالي
الهجوم: أنيس البدري، طه ياسين الخنيسي، يوسف البلايلي
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الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | شاهد مباراة الأهلي اليوم HD | بث مباشر نهائي إفريقيا لايف
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