القيادة السعودية تعزي الرئيس السيسى في ضحايا حادث المنيا الإرهابي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسى إثر الهجوم الإرهابى الذى تعرضت له حافلة في محافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس.

وقال الملك سلمان: " تلقينا نبأ الهجوم الإرهابى الذى تعرضت له حافلة فى محافظة المنيا ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامى ، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازى، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه" .

ومن جانبه، بعث صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس السيسى إثر الهجوم الإرهابى الذى تعرضت له حافلة فى محافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولى العهد : "علمت بنبأ الهجوم الإرهابى الذى وقع فى محافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننى إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامى الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر المتوفين بأحر التعازى والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".