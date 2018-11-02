يجلس علي دكة بدلاء الأهلي كل من شريف إكرامي، كريم نيدفيد، صلاح محسن، مروان محسن، محمد هاني، صبري رحيل، ميدو جابر وفقًا لاختيارات كارتيرون اليوم.

وتقام مباراة الأهلي والترجي التونسي وسط حضور جماهيري يبلغ 50 ألف متفرج، وفقًا لقرار الجهات الأمنية.





"بث مباشر".. مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 2-11-2018