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"بث مباشر".. مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 2-11-2018

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:08 م
بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 2-11-2018
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"بث مباشر".. مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 2-11-2018

يجلس علي دكة بدلاء الأهلي كل من شريف إكرامي، كريم نيدفيد، صلاح محسن، مروان محسن، محمد هاني، صبري رحيل، ميدو جابر وفقًا لاختيارات كارتيرون اليوم.

وتقام مباراة الأهلي والترجي التونسي وسط حضور جماهيري يبلغ 50 ألف متفرج، وفقًا لقرار الجهات الأمنية.


"بث مباشر".. مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 2-11-2018

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