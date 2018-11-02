"بث مباشر".. مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 2-11-2018
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:08 م
"بث مباشر".. مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 2-11-2018
يجلس علي دكة بدلاء الأهلي كل من شريف إكرامي، كريم نيدفيد، صلاح محسن، مروان محسن، محمد هاني، صبري رحيل، ميدو جابر وفقًا لاختيارات كارتيرون اليوم.
وتقام مباراة الأهلي والترجي التونسي وسط حضور جماهيري يبلغ 50 ألف متفرج، وفقًا لقرار الجهات الأمنية.
"بث مباشر".. مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 2-11-2018
المزيد عن: مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلى والترجي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مشاهدة الاهلى والترجى مشاهدة الاهلي كورة لايف مباراة الاهلي مباشر مباراة الاهلي في افريقيا مباشر ماتش الاهلى والترجي ماتش الاهلي كول كورة تابع لايف بث مباشر مباراة الاهلى والترجي يوتيوب بث مباشر مباراة الاهلى والترجي كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلى والترجي كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلى والترجي بين سبورت بث مباشر مباراة الاهلى والترجي بدون تقطيع بث مباشر مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلى اليوم