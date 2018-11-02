جاري الآن.. بث مباشر مباراة الأهلي والترجي التونسي beIN SPORTS HD بدوري أبطال أفريقيا يلا شوت بدون تقطيع
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:05 ممحمد الشيخ
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر مباراة الأهلي والترجي التونسي beIN SPORTS HD بدوري أبطال أفريقيا يلا شوت بدون تقطيع، ونقدم مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يلا شوت مشاهدة الاهلي ضد الترجي التونس بث مباشر، مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي المصري ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة 2 نوفمبر 2018، ويلعب الآن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد الترجي التونسي على ملعب برج العرب بالاسكندرية وذلك في إطار مباراة ذهاب دور النهائي من دوري أبطال أفريقيا.
جاري الآن.. بث مباشر مباراة الأهلي والترجي التونسي beIN SPORTS HD بدوري أبطال أفريقيا يلا شوت بدون تقطيع
تشكيل الأهلي لمباراة الترجي
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي وساليف كوليبالي وسعد سمير وأيمن أشرف.
خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وأحمد حمودي وإسلام محارب.
خط الهجوم: وليد سليمان ووليد آزارو.
خطوة واحدة تفصل النادي الاهلي عن تحقيق المجد ونيل شرف تمثيل القارة السمراء في كأس العالم للاندية FIFA أما فريق الترجي التونسي يطمح لحصد البطولة وسط الظروف التي يمر بها، وستكون مباراة الاهلي والترجي مذاعة مباشرة على قناة "بي إن سبورت 1" "bein sports 1 HD" وتم تحديد المعلقين وهم محمد الكواليني وحفيظ دراجي، مشاهدة البث المباشر من لقاء الاهلي والترجي التونسي بدون تقطيع كورة لايف، يلا شوت.
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