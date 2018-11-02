مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 2-11-2018 |YALLASHOOT| في نهائي دوري أبطال أفريقيا

زوار الفجر الكرام تابعوا معنا مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تقام على استاد برج العرب بالأسكندرية.





ويحتاج الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تسهيل مهمته في مباراة الحسم بلقاء العودة يوم الجمعة المقبلة على استاد رادس بتونس.

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 2-11-2018 |YALLASHOOT| في نهائي دوري أبطال أفريقيا



