يلا شوت | لايف مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر yalla shoot

حرص نجوم الأهلى على رد تحية الجماهير لهم قبل انطلاق مباراة الفريق الأحمر أمام الترجى التونسى فى ذهاب نهائى دورى الأبطال الإفريقى، باستاد برج العرب.





ويبدأ الأهلى اللقاء بتشكيل يضم كل من ، محمد الشناوى فى حراسة المرمى، سعد سمير، ساليف كوليبالى، أحمد فتحى، أيمن أشرف، حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، إسلام محارب، أحمد حمودى ووليد أزارو.





بينما يضم تشكيل الترجى كل من ، فى حراسة المرمى معز بن شريفية، وخط الدفاع: سامح الدربالي - شمس الدين الذوادي - خليل شمام - حسين الربيع، وفى الوسط: فرانك كوم - فوسيني كوليبالي - غيلان الشعلالي - أنيس البدري - يوسف البلايلي، والهجوم: طه ياسين الخنيسي.