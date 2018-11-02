اقوي بث مباشر مباراة الاهلي والترجي hd كوورة مشاهدة مباراة الاهلي والترجي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.







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