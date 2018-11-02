اقوي بث مباشر مباراة الاهلي والترجي hd كوورة مشاهدة مباراة الاهلي والترجي
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:05 م
اقوي بث مباشر مباراة الاهلي والترجي hd كوورة مشاهدة مباراة الاهلي والترجي
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
اقوي بث مباشر مباراة الاهلي والترجي hd كوورة مشاهدة مباراة الاهلي والترجي
الأهلي يلاقي الترجي على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية ضمن منافسات ذهاب دور النهائي بالبطولة القارية.
وتشهد المباراة غياب هشام محمد لاعب وسط الأهلي بسبب إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية.
اقوي بث مباشر مباراة الاهلي والترجي hd كوورة مشاهدة مباراة الاهلي والترجي
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