توفيق عكاشة محذرًا: ترامب أخطر رئيس حكم أمريكا
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:12 مهدى عبدالرازق
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن كل ما يقال عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإعلام "أي كلام"، معتبرًا أن الصورة التي يظهر بها في الإعلام مقصودة للتشويش على ما يقوم به.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن ترامب من أخطر الرؤساء الأمريكان الذين حكموا الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بأن كل الزيارات التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى الدول الأخرى مدروسة بهدف تثبيت مصر في العالم.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن ترامب من أخطر الرؤساء الأمريكان الذين حكموا الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بأن كل الزيارات التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى الدول الأخرى مدروسة بهدف تثبيت مصر في العالم.
المزيد عن: توفيق عكاشة ترامب السيسي أمريكا