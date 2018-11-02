توفيق عكاشة محذرًا: ترامب أخطر رئيس حكم أمريكا



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن ترامب من أخطر الرؤساء الأمريكان الذين حكموا الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بأن كل الزيارات التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى الدول الأخرى مدروسة بهدف تثبيت مصر في العالم.



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن كل ما يقال عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإعلام "أي كلام"، معتبرًا أن الصورة التي يظهر بها في الإعلام مقصودة للتشويش على ما يقوم به.