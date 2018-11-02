مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اون لاين hd .. البث المباشر لمباراة الاهلي - الاهلي والترجي youtube
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:54 معيد طارق
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مرتقبة، أمام الترجي التونسي، اليوم الجمعة 2-11-2018، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تنقلها "الوطن" في بث مباشر مع صافرة البداية.
ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وتعد هذه هي المرة الثانية، التي يتواجه فيها الأهلي أمام الترجي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن المرة الأولى، كانت في عام 2012، وتوج المارد الأحمر باللقب في رادس.
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اون لاين hd .. البث المباشر لمباراة الاهلي - الاهلي والترجي youtube
ننفرد في موقع الفجر الرياضي بنشر تشكيل الاهلي الرسمي الآن لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة إفريقيا على ملعب برج العرب.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: سعد سمير، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف، وأحمد فتحي.
خط الوسط: حسام عاشور، وعمرو السولية، ووليد سليمان، وإسلام محارب، وأحمد حمودي.
خط الهجوم: وليد أزارو.
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اون لاين hd .. البث المباشر لمباراة الاهلي - الاهلي والترجي youtube
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