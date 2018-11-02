مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اون لاين hd .. البث المباشر لمباراة الاهلي - الاهلي والترجي youtube 

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مرتقبة، أمام الترجي التونسي، اليوم الجمعة 2-11-2018، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تنقلها "الوطن" في بث مباشر مع صافرة البداية.





ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وتعد هذه هي المرة الثانية، التي يتواجه فيها الأهلي أمام الترجي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن المرة الأولى، كانت في عام 2012، وتوج المارد الأحمر باللقب في رادس.



