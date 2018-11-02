شاهد الاهلي الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | شاهد مباراة الأهلي اليوم | بث مباشر نهائي إفريقيا مباشرلايفhd

أعدت إدارة النادي الأهلي أكثر من شاشة عرض للاعضاء لمتابعة المباراة المرتقبة بين الأهلي والترجي التونسي المُقرر لها التاسعة من مساء اليوم،الجمعة، باستاد برج العرب في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقامت الإدارة بتجهيز شاشات العرض في حديثة النادي وفي صالة راتب والمبني الإجتماعي وغيرها من الشاشات ، وحرص الأعضاء على حجز أماكنهم مُبكراً في الأماكن المُخصصة لعرض اللقاء الهام.

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يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر، يستقبل المارد الأحمر نظيره الترجي التونسي في مباراة الذهاب من نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018 على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويمكن مشاهدة الأهلي والترجي مساء اليوم الجمعة الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة عبر قناة bein sport hd بتعليق التونسي رؤوف خليف، والمصري محمد الكواليني، في حين ستقوم قناة النيل للرياضة على البث الأرضي بنقل أحداث اللقاء للشعب المصري مباشرة ومجاناً دون تشفير.





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وتتعدد طرق مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم، حيث تذاع المباراة بشكل حصري لمشتركي bein sport hd على النايل سات، ولكن في حال كنت تمتلك “إيريال” يمكنك استقبال بث مباشر لقناة النيل للرياضة الأرضية ومشاهدة مباراة نهائي أفريقيا داخل مصر بكل سهولة، أو عن طريق بث مباشر من خلال موقعنا “عرب فور نيوز” حيث سنضع بين إيديكم قبل بداية اللقاء بدقائق قليلة رابط مشاهدة مباراة الأهلي والترجي يوتيوب سريع للقاء المرتقب الذي ينتظر أن يحضره 60 ألف مشجع في مدرجات برج العرب بخلاف ملايين من المتابعين عبر شاشات التلفزيون.

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وينتظر مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أكثر من 100 مليون حول العالم، حيث سيتم عرض اللقاء على قناة أرينا سبورت على القمر الصربي، ويوتلسات الأفريقي، وهي اللقاء الأول قبل اسبوع واحد من موقعة العودة في رادس بالعاصمة التونسية، ويسعى الفريقان من خلال موقعة الذهاب تحقيق نتيجة إيجابية قبل اللقاء الختامي القادم يوم الجمعة التاسع من نوفمبر، حيث يُعتبر نهائي اليوم بين الأهلي والترجي هو الثاني الذي يجمع بين الفريقين بعد نهائي 2013 والذي نجح من خلاله الأهلي في التتويج باللقب بعد الفوز على الترجي في رادس بهدفين وتعويض التعادل الإيجابي بالقاهرة بين الفريقين.





الاهلي والترجي وحلم اللقب

يحلم فريقا الأهلي والترجي للتوييج باللقب الأفريقي هذا الموسم والمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر اقامتها في شهر ديسمبر القادم، وبالرغم من مواجهة اليوم الجمعة بين الفريقين ليست الأولى في النسخة الحالي من دوري أبطال أفريقيا، حيث سبق أن ألتقيا الفريقان في مرحلة المجموعات وكان التفوق للأهلي، إلا أن موقعة النهائي تكون خارج الحسابات مع طموحات مختلفة وأكبر من لقاءات دور الـ16.

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ويسعى النادي الأهلي لتحقيق اللقب الأفريقي التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يحمل الرقم القياسي في التتويج بها، أما الترجي التونسي فهو الآخر يحلم بتحقيق اللقب الثالث في تاريخه بعد التتويج على حساب الوداد في نهائي نسخة 2011، أما الأهلي سيحاول تعويض خسارته في نهاية النسخة الماضية أمام الوداد والتتويج باللقب التي اشتاقت جماهير النادي إليه كثيراً.









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وحدد الاتحاد الأفريقي موعد مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في رادس يوم التاسع من شهر نوفمبر الحالي، وهو سيوافق يوم الجمعة، وستكون مواجهة التتويج باللقب، حيث يتفائل النادي الأهلي كثيراُ بالتتويج من الأراضي التونسية كما فعل في نسختي 2006 أمام الصفاقصي بهدف محمد أبو تريكة في الدقيقة الأخيرة، بعد التعادل ذهاباً في القاهرة بهدف لكل فريق، وفي نسخة 2012 التي عاد منها الأهلي مظفراً بلقب أفريقي جديد من بين أنياب خصمه في مباراة اليوم الترجي التونسي.





ونفذت تذاكر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في ملعب برج العرب بعد ساعات قليلة من طرحها، واصبحت التذاكر تُباع منذ عصر الخميس في السوق السوداء بضعف ثمنها، وهذا يوضح مدى الرغبة الكبيرة من عشاق القافلة الحمراء في العودة لمنصات التتويج القارية هذا الموسم.





ويترقب الملايين من عشاق الكرة المصرية مشاهدة مباراة الأهلي في نهائي أفريقيا أمام الترجي.

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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي الذي سيتولى إدارة مواجهة ذهاب دوري الأبطال الأفريقي، حيث سيكون الجزائري مهدي عبيد شارف هو حكم الساحة داخل المستطيل الأخضر، وسيعاوناه كلاً من جين كلود وعبد الحق تشيالي، أما حكم الفيديو فإنه سيكون الحكم الغامبي الشهير باكاري غاساما.





نذكر الجميع إن تقنية الفيديو “VAR’ ستكون متاحة في نهائي دوري الأبطال الأفريقي ليتمكن حكم الساحة من مراجعة القرارات التي سيكون بها بعض شكوك.





وسيقوم بالتعليق على المباراة المرتقبة بين الفريقين في النهائي كلاً من علي محمد علي “قناة صوتية أولى”، ورؤوف خليف “قناة صوتية ثانية”، متابعة ممتعة للمشاهدين.





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